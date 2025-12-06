https://news.day.az/azerinews/1800269.html Bakı metrosunda qatarda texniki nasazlıq qeydə alınıb Ötən gün saat 22:58-də qatarın idarəetmə panelində texniki nasazlıq qeydə alınıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Bakı Metropoliteni" QSC məlumat yayıb. Bildirilib ki, "28 May" stansiyasında sərnişinlər düşürülüb və qatar "Nizami" stansiyasından texniki baxış üçün "Nərimanov" elektrik deposuna göndərilib.
