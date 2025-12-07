https://news.day.az/azerinews/1800497.html Alyaskada 7 bal gücündə zəlzələ baş verib Alyaskada 7 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb. AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Geoloji Xidməti məlumat yayıb. Yeraltı təkanların episentri Yakutat şəhərindən 90 km şimalda olub. Zəlzələ ocağı 10 km dərinlikdə yerləşib. Tələfat və dağıntılar barədə məlumat yoxdur.
