Miqren ağrılarını yüngülləşdirə biləcək üsullar AÇIQLANDI
Miqren dünya üzrə milyonlarla insanın həyat keyfiyyətinə təsir edən, kəskin və dözülməz baş ağrıları ilə müşayiət olunan nevroloji problem sayılır.
Milli.Az-ın məlumatına görə, mütəxəssislər bildirirlər ki, bəzi sadə üsullar miqren tutmalarını zəiflətməyə və ağrı müddətini qısaltmağa kömək edə bilər.
Həkimlərin açıqlamasına görə, ilk növbədə sakit və qaranlıq mühitə keçmək, ekran işığından uzaqlaşmaq ağrının azalmasına təsir edir. Soyuq kompreslərdən istifadə etmək də baş nahiyəsində gərginliyi azaldır və rahatlama yaradır.
Bununla yanaşı, kifayət qədər su içmək, stressdən qaçmaq, yüngül masaj və nəfəs məşqləri miqreni yüngülləşdirən effektiv vasitələr hesab olunur. Kofein qəbulunu nəzarətdə saxlamaq və düzgün yuxu rejimi qurmaq da əhəmiyyətli amillərdir.
Mütəxəssislər miqrenin tez-tez təkrarlanması halında mütləq həkimə müraciət etməyi tövsiyə edirlər.
