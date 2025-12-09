Naxçıvan Ali Məhkəməsinə yeni hakim təyin edilib

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinə yeni hakim təyin edilib.

Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı məsələ Milli Məclisin bugünkü plenar iclasında müzakirə olunub.

 

Aidə Əli qızı Hüseynin Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin hakimi təyin edilməsi barədə qərar layihəsi müzakirə olunaraq bir oxunuşda qəbul edilib.