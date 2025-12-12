https://news.day.az/azerinews/1801795.html Heydər Əliyev Azərbaycanın inkişaf tarixində silinməz iz qoyub - XİN Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sosial media hesablarında Ulu Öndər Heydər Əliyevin anım günü ilə əlaqədar paylaşım edilib. Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda qeyd olunub:
Heydər Əliyev Azərbaycanın inkişaf tarixində silinməz iz qoyub - XİN
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sosial media hesablarında Ulu Öndər Heydər Əliyevin anım günü ilə əlaqədar paylaşım edilib.
Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda qeyd olunub:
"Bu gün Azərbaycan xalqının qəlbində dərin iz qoymuş, Azərbaycan Respublikasının dövlətçiliyinin inkişafında müstəsna rol oynamış, milli maraqlarımızın qorunmasında misilsiz xidmətləri olan Ulu Öndər Heydər Əliyevin vəfatından 22 il ötür. Onun müdrik siyasəti, uzaqgörənliyi və xalqına sonsuz bağlılığı Azərbaycanın inkişaf tarixində silinməz iz qoymuşdur. Ulu Öndərin əziz xatirəsini dərin hörmət və böyük ehtiramla yad edirik. Allah rəhmət eləsin!"
