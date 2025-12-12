https://news.day.az/azerinews/1801904.html Bu ilin 10 ayı ərzində doğulan əkiz və üçəmlərin sayı açıqlandı Bu ilin 10 ayı ərzində doğulan uşaqların 2714 əkiz, 81 üçəm doğulub Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb.
Bu ilin 10 ayı ərzində doğulan əkiz və üçəmlərin sayı açıqlandı
Bu ilin 10 ayı ərzində doğulan uşaqların 2714 əkiz, 81 üçəm doğulub
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, bu ilin yanvar-oktyabr ayları ərzində Ədliyyə Nazirliyinin rayon (şəhər) qeydiyyat şöbələri tərəfindən 80 802 doğulan körpə qeydə alınıb və ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə əhalinin hər 1000 nəfərinə bu göstərici azalaraq 10,1-dən 9,5-ə düşüb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре