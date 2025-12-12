Bu ilin 10 ayı ərzində doğulan əkiz və üçəmlərin sayı açıqlandı

Bu ilin 10 ayı ərzində doğulan uşaqların 2714 əkiz, 81 üçəm doğulub

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, bu ilin yanvar-oktyabr ayları ərzində Ədliyyə Nazirliyinin rayon (şəhər) qeydiyyat şöbələri tərəfindən 80 802 doğulan körpə qeydə alınıb və ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə əhalinin hər 1000 nəfərinə bu göstərici azalaraq 10,1-dən 9,5-ə düşüb.