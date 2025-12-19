https://news.day.az/azerinews/1803553.html Bu istiqamətdə əlavə qatar reysləri təyin edildi - RƏSMİ "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) artan sərnişin tələbatını təmin etmək məqsədilə 26, 27, 28 və 29 dekabr tarixlərində Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edib. Bu barədə Day.Az-a ADY-dən məlumat verilib.
Bu istiqamətdə əlavə qatar reysləri təyin edildi - RƏSMİ
"Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) artan sərnişin tələbatını təmin etmək məqsədilə 26, 27, 28 və 29 dekabr tarixlərində Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edib.
Bu barədə Day.Az-a ADY-dən məlumat verilib.
Bildirilir ki, eyni zamanda, sərnişinlər bu istiqamətlər üzrə gündəlik Bakı-Qazax-Bakı marşrutu ilə də səfər edə bilər.
Biletləri dəmiryol kassalarından, ADY-nin rəsmi saytından və ya "ADY Mobile" tətbiqindən əldə etmək olar.
