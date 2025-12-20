Niyə gündə mütləq 3 dəfə yemək yeməliyik?
Gündə üç dəfə yeməkdən imtina insanın maddələr mübadiləsini pozaraq hormon balansına mənfi təsir göstərə və qida maddələrinin çatışmazlığına səbəb ola bilər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bunu qastroenteroloq və endokrinoloq Viktoriya Gonçar bildirib.
Həkim xüsusilə intervallı oruc kimi məşhur diyetləri izləyənlər və sıx qrafik səbəbindən yeməkləri qaçıran insanlara xəbərdarlıq edib:
"Gündə yalnız bir və ya iki dəfə yemək orqanizmi stress vəziyyətinə salır, maddələr mübadiləsini yavaşladır və qəbul edilmiş kalorilər ehtiyat üçün saxlanılır. Bu isə sonradan artıq çəki yaranmasına gətirib çıxara bilər".
Tam qidalanmadan imtina psixoemosional vəziyyətə də mənfi təsir göstərə bilər. Uzun fasilələrlə yemək qəbul etməmək qan şəkərinin səviyyəsinin kəskin düşməsinə səbəb olur, nəticədə insan yorğun və əsəbi olur, məhsuldarlığı azalır, işə diqqətini cəmləmək çətinləşir:
"Yeməklər arasında optimal interval yuxu vaxtı istisna olmaqla, üç-dörd saatdır. Belə fasilələr qan şəkərinin stabilliyini qorumağa və aclıq hissini nəzarətdə saxlamağa imkan verir. Daha uzun fasilələr isə həddindən artıq yemək riskini artırır. Bu yalnız fizioloji səbəblərlə bağlı deyil, psixoloji amil də rol oynayır. Məsələn, insana elə gələ bilər ki, səhər yeməyini və ya naharını qaçırdığı üçün daha böyük porsiyaya layiqdir".
Belə qidalanmanın digər təhlükəsi qida maddələrinin çatışmazlığıdır. Bir və ya iki yemək vasitəsilə kifayət qədər zülal, yağ, karbohidrat, vitamin və mineralları qəbul etmək çətin ola bilər.
