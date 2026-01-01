https://news.day.az/azerinews/1806669.html Ət qiyməti UCUZLAŞACAQ? - VİDEO Bəzi heyvan bazarları açılıb, Gürcüstandan diri heyvan idxalı və tranzitinə qoyulan qadağa ləğv edilib. Day.Az Xəzər TV-yə istinadən xəbər verir ki, qəssabların sözlərinə görə, bazarların açılması onların işini asanlaşdırıb. Amma, hazırda bazarda qiymətlərin nə enməsi, nə də qalxması müşahidə edilir.
Ət qiyməti UCUZLAŞACAQ? - VİDEO
Bəzi heyvan bazarları açılıb, Gürcüstandan diri heyvan idxalı və tranzitinə qoyulan qadağa ləğv edilib.
Day.Az Xəzər TV-yə istinadən xəbər verir ki, qəssabların sözlərinə görə, bazarların açılması onların işini asanlaşdırıb. Amma, hazırda bazarda qiymətlərin nə enməsi, nə də qalxması müşahidə edilir.
Ekspertlər bu addımın qiymətlərin sabit qalmasına kömək edəcəyini bildirirlər. Bununla yanaşı, uzunmüddətli sabitlik üçün yerli istehsalın artırılmasının vacibliyi də vurğulanır.
O da əlavə edilib ki, subsidiya proqramlarının tətbiqinin genişləndirilməsi qiymətlərin enməsinə səbəb ola bilər.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре