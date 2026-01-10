https://news.day.az/azerinews/1808598.html Ağdamda avtomobil piyadanı vurub - FOTO Ağdam rayonunda yol qəzası baş verib. Day.Az-ın əldə etdiyi xəbərə görə, qəza rayonun Quzanlı qəsəbəsində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan "Mercedes" markalı avtomobil yolu keçən şəxsi vurub.
Ağdamda avtomobil piyadanı vurub - FOTO
Ağdam rayonunda yol qəzası baş verib.
Day.Az-ın əldə etdiyi xəbərə görə, qəza rayonun Quzanlı qəsəbəsində qeydə alınıb.
Hərəkətdə olan "Mercedes" markalı avtomobil yolu keçən şəxsi vurub. Qəza zamanı xəsarət alan şəxs, 1993-cü il təvəllüdlü Əliyev Orxan Hüseyn oğlu, təcili tibbi yardım avtomobili ilə Ağdam Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
