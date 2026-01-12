Bakıda istismara yararsız magistral su kəmərlərinin yenilənəcək

Bakı şəhərində istismara yararsız magistral su kəmərlərinin yenilənəcək.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin Sərəncamı ilə təsdiq edilən "Bakı şəhərində və Abşeron yarımadasında su təchizatı, yağış və tullantı suları sistemlərinin təkmilləşdirilməsinə dair 2026−2035-ci illər üçün Dövlət Proqramı"nda öz əksini tapıb.

Belə ki, 2026−2035-cu illərdə 20 layihə sənədinin hazırlanması və tikinti layihələrinə ekspertiza rəyinin alınması, plan üzrə işlərin 45 faizinin icrası və 110 km magistral kəmərin əsaslı təmiri işlərinin yekunlaşdırılması planlaşdırılır.