https://news.day.az/azerinews/1808905.html Su sahəsində 2040-cı il perspektiv inkişaf planı təsdiq ediləcək "Bakı şəhərinin 2040-cı ilədək inkişafına dair Baş planı" nəzərə alınmaqla su sahəsində inkişaf təmin ediləcək.
Su sahəsində 2040-cı il perspektiv inkişaf planı təsdiq ediləcək
"Bakı şəhərinin 2040-cı ilədək inkişafına dair Baş planı" nəzərə alınmaqla su sahəsində inkişaf təmin ediləcək.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin Sərəncamı ilə təsdiq edilən "Bakı şəhərində və Abşeron yarımadasında su təchizatı, yağış və tullantı suları sistemlərinin təkmilləşdirilməsinə dair 2026−2035-ci illər üçün Dövlət Proqramı"nda öz əksini tapıb.
Belə ki, 2026−2028-ci illərdə Baş plan üzrə ilkin analitik hesabatın hazırlanması, layihənin ictimai müzakirəsi və rəylərin təhlili, su sahəsində 2040-cı il perspektiv inkişaf planının təsdiqi və icra mexanizminin hazırlanması planlaşdırılır.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре