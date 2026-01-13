Avropa şirkətləri ATƏT-in Xəzər regionunda "yaşıl liman"ların inkişafı layihələrini həyata keçirəcək
Mühəndislik konsaltinqi, təftiş və sertifikasiya sahəsində qlobal fəaliyyət göstərən "RINA" şirkəti və davamlı rəqəmsallaşma və intermodal dəmir yolu əməliyyatları üzrə güclü ekspertizaya malik, limanlar, terminallar və logistika sahəsində aparıcı konsaltinq şirkəti olan "HPC Hamburg Port Consulting", ATƏT-in "Xəzər regionunda "yaşıl liman"ların inkişafına və əlaqəliliyin artırılmasına dəstək" layihəsi çərçivəsində beşillik müqavilə əldə edib.
Day.Az bu barədə Almaniyanın liman-logistika şirkəti olan HHLA-ya (Hamburger Hafen und Logistik AG) istinadla xəbər verir.
Qeyd olunur ki, ATƏT-in İqtisadi və Ekoloji Fəaliyyət üzrə Əlaqələndirici Ofisi (OCEEA) "yaşıl liman"lar layihəsini Xəzər və Qara dəniz hövzəsində yerləşən bir sıra limanlara - Bakı, Aktau və Kurık, Türkmənbaşı və Batumi limanlarına - artan tranzit tələbatını idarə etməyə kömək etmək və eyni zamanda dayanıqlılıq səviyyəsini yüksəltmək məqsədilə işə salıb.
"Layihə nəqliyyat daşımalarının ekoloji izinin azaldılmasına bərpa olunan enerji mənbələrinin tətbiqi, enerji səmərəliliyinin artırılması, rəqəmsal innovasiyalar və əlaqəlilik texnologiyalarının inkişafı, habelə iqlim üzrə tədbirlərin təşviqi vasitəsilə nail olmağı hədəflənib", - şirkət bildirir.
Həmçinin qeyd olunur ki, layihəyə gender bərabərliyinin təmin olunmasına dair xüsusi komponent daxil edilib və bu, sözügedən sahədə qadınların imkanlarının genişləndirilməsini nəzərdə tutur.
Şirkətin məlumatına görə, layihənin üçüncü mərhələsi əvvəlki mərhələlərin nəticələrinə əsaslanır və bərpa olunan energetikanın inteqrasiyası, iqlim dayanıqlığı, rəqəmsal monitorinq sistemləri, gender bərabərliyi və təlim istiqamətlərini əhatə edir (regional əməkdaşlığın dəstəyi ilə).
Verilən məlumata əsasən, beşillik proqram müddətində "RINA" və "HPC" hər bir liman üçün aşağıkarbonlu əməliyyatlara və ekoloji monitorinqə keçid üzrə fərdi analitik materialların və fəaliyyət planlarının hazırlanmasına, pilot investisiyalar üçün texniki spesifikasiyaların və institusional gücləndirmə tədbirlərinin işlənib hazırlanmasına dəstək göstərəcək.
"Əsas iş istiqamətlərinə bərpa olunan enerji və iqlimə adaptasiya üzrə texniki-iqtisadi əsaslandırmalar, ekoloji monitorinq sistemlərinin və rəqəmsal həllərin dizaynı, gender yönümlü siyasətlərin tətbiqi, eləcə də onlayn kursları aparıcı Avropa limanlarına tədris səfəri ilə birləşdirən təlim proqramı daxildir. Bu səylərin bir neçə ölkə arasında əlaqələndirilməsi Azərbaycan, Qazaxıstan, Türkmənistan və Gürcüstan arasında əməkdaşlığın güclənməsinə, milli liman strategiyalarının uzlaşdırılmasına və Orta Dəhlizin dayanıqlılığının artırılmasına töhfə verir", - şirkətdə bildirilib.
Qeyd olunur ki, layihənin sonunda limanlar iqlim və enerji keçidi üzrə yol xəritələri, pilot layihələr üçün texniki sənədlər və dayanıqlı liman idarəçiliyi təcrübələrinin tətbiqi üçün gücləndirilmiş institusional potensial əldə edəcəklər.
Vurğulanır ki, layihə həmçinin iştirakçı limanlar üçün ölkələrarası əməkdaşlıq platforması yaradacaq ki, bu da bilik mübadiləsini dəstəkləyəcək və "yaşıl" və rəqəmsal transformasiyanın ümumi regional məqsəd olaraq qalmasını təmin edəcək.
