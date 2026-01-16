https://news.day.az/azerinews/1809811.html Kəlbəcərin Zar kəndinin su-kanalizasiya sisteminin tikintisinə başlanılır Kəlbəcərin Zar kəndinin xarici su təchizatı, tullantı su şəbəkə və qurğuların tikintisi işləri aparılacaq. Day.Az xəbər verir ki, Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin (ADSEA) Tikilməkdə olan Obyektlərin Müdiriyyəti bununla bağlı müvafiq işlərə start verib.
Kəlbəcərin Zar kəndinin su-kanalizasiya sisteminin tikintisinə başlanılır
Kəlbəcərin Zar kəndinin xarici su təchizatı, tullantı su şəbəkə və qurğuların tikintisi işləri aparılacaq.
Day.Az xəbər verir ki, Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin (ADSEA) Tikilməkdə olan Obyektlərin Müdiriyyəti bununla bağlı müvafiq işlərə start verib.
Məlumata əsasən, qurum hazırda sözügedən işləri icra edəcək şirkəti müəyyənləşdirməkdədir.
Eyni zamanda qurum görüləcək işlərin 7,2 milyon manata başa gələcəyini proqnozlaşdırıb.
