https://news.day.az/azerinews/1809960.html "Qarabağ" Polşa təmsilçisinə qalib gəldi Mövsümün ikinci dövrəsinə hazırlıqlarını Antalyada davam etdirən "Qarabağ" bu gün ikinci yoxlama oyununu keçirib. Day.Az xəbər verir ki, Qurban Qurbanovun rəhbərlik etdiyi kollektiv Polşanın "Zaqlebie" komandası ilə üz-üzə gəlib. "Gloria Sports Arena"da keçirilən matç təmsilçimizin 3:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
"Qarabağ" Polşa təmsilçisinə qalib gəldi
Mövsümün ikinci dövrəsinə hazırlıqlarını Antalyada davam etdirən "Qarabağ" bu gün ikinci yoxlama oyununu keçirib.
Day.Az xəbər verir ki, Qurban Qurbanovun rəhbərlik etdiyi kollektiv Polşanın "Zaqlebie" komandası ilə üz-üzə gəlib. "Gloria Sports Arena"da keçirilən matç təmsilçimizin 3:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
Qeyd edək ki, "Qarabağ" bundan əvvəl yoxlama oyunlarında Özbəkistanın "Neftçi" (Fərqanə) klubunu 5:0, Xorvatiya təmsilçisi "Osiyek"i isə 3:1 hesabı ilə məğlub edib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре