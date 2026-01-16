"Qarabağ" Polşa təmsilçisinə qalib gəldi

Mövsümün ikinci dövrəsinə hazırlıqlarını Antalyada davam etdirən "Qarabağ" bu gün ikinci yoxlama oyununu keçirib.

Day.Az xəbər verir ki, Qurban Qurbanovun rəhbərlik etdiyi kollektiv Polşanın "Zaqlebie" komandası ilə üz-üzə gəlib. "Gloria Sports Arena"da keçirilən matç təmsilçimizin 3:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

Qeyd edək ki, "Qarabağ" bundan əvvəl yoxlama oyunlarında Özbəkistanın "Neftçi" (Fərqanə) klubunu 5:0, Xorvatiya təmsilçisi "Osiyek"i isə 3:1 hesabı ilə məğlub edib.