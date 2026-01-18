Qışda yeməli olduğumuz 5 vacib qida

Qış aylarında immuniteti gücləndirmək və orqanizmin enerjisini qorumaq üçün düzgün qidalanma xüsusi əhəmiyyət daşıyır.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, mütəxəssislər aşağıdakı qidaların qış rasionunda mütləq yer almalı olduğunu bildirirlər:

Mixək
Təbii antiseptik xüsusiyyətlərə malik olan mixək soyuqdəymə və infeksiyalara qarşı orqanizmi qoruyur, bədəni isinməyə kömək edir.

Qaraciyər
Dəmir və A vitamini ilə zəngin olan qaraciyər qışda orqanizmə enerji verir, qan azlığının qarşısını almağa kömək edir.

Siyənək balığı
Omega-3 yağ turşuları ilə zəngin olan siyənək beyin sağlamlığını dəstəkləyir, ürək-damar sistemi üçün faydalıdır.

 

Çuğundur
Antioksidantlarla zəngin olan çuğundur immuniteti gücləndirir, qan dövranını yaxşılaşdırır.

Ağ kələm turşusu
Bağırsaq sağlamlığını dəstəkləyən ağ kələm turşusu B9, K vitaminləri və beta-karotinlə zəngindir, immun sisteminə güclü təsir göstərir.