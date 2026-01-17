https://news.day.az/azerinews/1810121.html İşçi ictimai vəzifələrin icrasına cəlb edildikdə maaşı saxlanılmayacaq İşçilərin iş yerinin və orta əmək haqqının saxlandığı hallarda dəyişiklik edilib. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi Əmək Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi barədə Qanunda öz əksini tapıb.
İşçi ictimai vəzifələrin icrasına cəlb edildikdə maaşı saxlanılmayacaq
İşçilərin iş yerinin və orta əmək haqqının saxlandığı hallarda dəyişiklik edilib.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi Əmək Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi barədə Qanunda öz əksini tapıb.
Daha əvvəl işçi qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş hallarda və qaydada dövlət və ictimai vəzifələrin yerinə yetirilməsinə cəlb edildiyi müddət ərzində iş yeri, vəzifəsi (peşəsi) saxlanılmaqla ona orta əmək haqqı ödənilməli idi.
Qanunla sözügedən müddəa qanunvericilikdən çıxarılıb.
