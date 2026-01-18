Dünyanın heyran qaldığı türk şəhərləri
Türkiyənin tarixi zənginliyi, təbii gözəllikləri və unikal coğrafiyası hər il milyonlarla turisti özünə cəlb edir. 2026-cı ilin ən son turizm hesabatlarına görə, Türkiyənin bəzi şəhərləri qlobal miqyasda "vazkeçilməz" statusunu qoruyur.
Milli.Az dünyanın ən çox maraq göstərdiyi o şəhərləri təqdim edir:
İstanbul: Qitələrin qovuşduğu möcüzə
Siyahının başında təbii ki, İstanbul gəlir. Avropa və Asiyanı birləşdirən yeganə şəhər olan İstanbul, xüsusilə Tarixi Yarımada, Boğaz mənzarəsi və asırlıq memarlıq abidələri ilə turistləri valeh edir. 2026-cı ilin "Dünyanın ən yaxşı şəhərləri" siyahısında Türkiyədən yer alan yeganə şəhər məhz İstanbuldur.
Nevşehir (Kapadokya): Nağıllar aləmi
"Pəri bacaları", yeraltı şəhərləri və qayadan oyma butik otelləri ilə Kapadokya dünyanın ən çox fotoşəkil çəkilən yerlərindən biridir. Sübh tezdən göy üzünü bəzəyən rəngarəng hava balonları bölgəyə mistik bir atmosfer qatır ki, bu da onu həm tarix, həm də təbiət həvəskarları üçün bənzərsiz edir.
Antalya: Turizmin vitrini
Təmiz turkuaz dənizi, lüks kurortları və antik limanları ilə Antalya hər il öz turist rekordunu yeniləyir. Xüsusilə Alman, Rus və Britaniyalı turistlərin bir nömrəli seçimi olan bu şəhər, təkcə dəniz tətili üçün deyil, həm də Aspendos və Perge kimi antik şəhərləri ilə mədəniyyət turlarının mərkəzidir.
İzmir: Tarix və müasirliyin vəhdəti
Efes Antik Kenti, Çeşmə və Alaçatı kimi məşhur nöqtələri ilə İzmir Ege bölgəsinin incisidir. Həm antik dövrün mirasını daşıyan, həm də müasir sahil həyatını təqdim edən bu şəhər xaricilərin ən çox bəyəndiyi ilk 5 şəhər arasındadır.
Muğla: Mavi səyahətin ünvanı
Bodrum, Marmaris və Fethiye kimi dünyaca məşhur istirahət zonalarını daxilində saxlayan Muğla, daha çox yüksək gəlirli turistlərin və yaxta turizmi həvəskarlarının diqqət mərkəzindədir. Ölüdənizin bənzərsiz mənzarəsi və gizli qoyları bu şəhəri kartpostal gözəlliyinə çatdırır.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре