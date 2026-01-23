Gündə bir ədəd yumurta yeyin - Faydası çoxdur
Uzun illərdir qidalanma ilə bağlı müzakirələrin mərkəzində olan yumurta son qiymətləndirmələrlə yenidən diqqət mərkəzinə gəlib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, mütəxəssislərin fikrincə, gündə bir yumurta yemək bədənə ümumi inanılandan daha çox müsbət təsir göstərə bilər. Xüsusilə müntəzəm və mülayim şəkildə istehlak edildikdə, yumurtanın faydaları yalnız toxluq hissi ilə məhdudlaşmır.
Yumurta əzələ və enerji dəstəyi təmin edir
Tərkibindəki yüksək keyfiyyətli protein sayəsində yumurta əzələ quruluşunun qorunmasına kömək edir. Gündəlik həyatda, xüsusən də səhərlər istehlak edildikdə yorğunluq hisslərini azaltmağa kömək edən bu protein quruluşu, gün ərzində özünüzü daha enerjili hiss etməyinizə kömək edir.
Yumurta həmçinin bədənin ehtiyac duyduğu əsas amin turşularının əksəriyyətini təkbaşına təmin edə bilən nadir qidalar arasındadır.
Beyin funksiyasını dəstəkləyir
Yumurtada olan xolin beyin sağlamlığında mühüm rol oynayır. Mütəxəssislər xolinin yaddaş funksiyaları ilə birbaşa əlaqəli olduğunu və müntəzəm istehlakın zehni fəaliyyətə müsbət təsir göstərə biləcəyini bildirirlər.
Buna görə də, yumurta təkcə fiziki deyil, həm də zehni fəaliyyət üçün vacib qida maddəsi hesab olunur.
Uzun müddət toxluq hissi verir
Gündə bir yumurta yemək qan şəkəri səviyyəsini daha sabit saxlamağa kömək edə bilər. Bu, qəfil aclıq sancılarının qarşısını alır ki, bu da xüsusilə çəkilərini idarə etmək istəyənlər üçün faydalıdır.
Toxluq hissini uzatmaq gün ərzində lazımsız qəlyanaltıların azaldılmasına kömək edir.
Göz sağlamlığına töhfə verir
Yumurta sarısında olan lutein və zeaksantin göz sağlamlığına faydaları ilə diqqətəlayiqdir. Bu maddələrin göz yorğunluğunu azaltmağa və yaşla əlaqəli görmə problemlərinin riskini azaltmağa kömək edə biləcəyi bildirilir.
Yumurta, xüsusən də ekran qarşısında uzun müddət qalanlar üçün vacib qidalanma mənbəyi kimi seçilir.
Yumurta immunitet sistemini gücləndirə bilər
Vitamin və minerallarla zəngin olan yumurta eyni zamanda A, D, E və B vitaminlərini ehtiva edir. Bu vitaminlərin müntəzəm qəbulu immunitet sisteminin daha güclü olmasına kömək edə bilər.
Mütəxəssislərin fikrincə, yumurta balanslı qidalanmaya daxil edildikdə bədənin immunitet sistemini artıran təbii mənbələrdən biri hesab olunur.
