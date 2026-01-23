İspaniya Azərbaycan və Ermənistan arasında normallaşma üzrə irəliləyişləri yüksək qiymətləndirir - Spiker
Bu görüşdə mən İspaniyanın Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması prosesində əldə olunan irəliləyişləri yüksək qiymətləndirdiyini ifadə edə bildim.
Day.Az xəbər verir ki, bunu Milli İspaniya Krallığı Deputatlar Konqresinin sədri Fransina Armenqol Sosias Məclisin sədri Sahibə Qafarova ilə birgə keçirdiyi brifinqdə deyib.
Onun sözlərinə görə, bu proses 2025-ci il 8 avqust tarixində Vaşinqton Sammitində imzalanmış razılaşmadan sonra başlayıb:
"Biz istəyirik ki, - uyğun şərait yarandığı halda - bu proses Qarabağ regionunda onilliklər boyu davam edən münaqişəyə son qoyan sülh sazişi ilə nəticələnsin və yeni bir tərəqqi və əməkdaşlıq dövrünü açsın. Bu prosesi istiqamətləndirəcək prinsiplər - beynəlxalq hüquq, suverenlik və ərazi bütövlüyü - həmçinin hər iki parlamentin paylaşdığı prinsiplərdir.
İspaniya və Azərbaycan arasında ikitərəfli əlaqələri dərinləşdirmək üzrə ortaq iradə açıq-aşkar görünür".
