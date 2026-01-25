https://news.day.az/azerinews/1811792.html Rusiyada bu hava limanı BAĞLANDI Kazan və Nijnekamsk hava limanlarında təyyarələrin qəbulu və uçuşuna müvəqqəti məhdudiyyətlər tətbiq edilib. Day.Az axar.az-a istinadən bildirir ki, bu barədə "Rosaviasiya"dan məlumat verilib. "Kazan və Nijnekamsk (Begişevo) hava limanları. Təyyarələrin qəbulu və uçuşuna müvəqqəti məhdudiyyətlər tətbiq edilib.
Rusiyada bu hava limanı BAĞLANDI
Kazan və Nijnekamsk hava limanlarında təyyarələrin qəbulu və uçuşuna müvəqqəti məhdudiyyətlər tətbiq edilib.
Day.Az axar.az-a istinadən bildirir ki, bu barədə "Rosaviasiya"dan məlumat verilib.
"Kazan və Nijnekamsk (Begişevo) hava limanları. Təyyarələrin qəbulu və uçuşuna müvəqqəti məhdudiyyətlər tətbiq edilib. Məhdudiyyətlər uçuş təhlükəsizliyini təmin etmək üçün zəruridir", - məlumatda qeyd olunub.
"Rosaviasiya" həmçinin Çeboksarı hava limanında da məhbudiyyətlərin tətbiq olunduğunu bildirib.
