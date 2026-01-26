https://news.day.az/azerinews/1811899.html Türkiyədə zəlzələ baş verib Türkiyədə son günlər seysmik aktivliyi ilə seçilən Balıkəsir əyalətində növbəti güclü zəlzələ baş verib. Day.Az Türkiyə KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Fövqəladə Halların İdarəolunması Agentliyi (AFAD) məlumat yayıb.
4,4 bal gücündə zəlzələnin episentri Balıkəsirin Sınırdağı rayonu olub, yeraltı ocağı isə 14,78 km dərinlikdə qeydə alınıb.
İlkin məlumatlara görə, zəlzələ hər hansı dağıntıya səbəb olmayıb, zərərçəkənlər yoxdur.
