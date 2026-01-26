Ceyhun Bayramov ilə israilli həmkarı arasında təkbətək görüş keçirilir

Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov ilə İsrail Dövlətinin xarici işlər naziri Gideon Saar arasında təkbətək görüş başlayıb.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin "X" hesabında paylaşım edilib.

Xəbər yenilənəcək