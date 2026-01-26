https://news.day.az/azerinews/1811935.html Ceyhun Bayramov ilə israilli həmkarı arasında təkbətək görüş keçirilir Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov ilə İsrail Dövlətinin xarici işlər naziri Gideon Saar arasında təkbətək görüş başlayıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin "X" hesabında paylaşım edilib. Xəbər yenilənəcək
