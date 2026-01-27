"Volkswagen" 45 minə yaxın elektrikli avtomobilini geri çağırır
Alman avtomobil istehsalçısı "Volkswagen" ABŞ-də potensial batareya yanğına səbəb ola biləcək risklər üzündən 44.551 elektrikli avtomobilini geri çağıracaq.
Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin Milli Yol Hərəkəti Təhlükəsizliyi Administrasiyası (NHTSA) məlumat yayıb.
Məlumata görə, 2023-2025-ci il modellərinə aid 43.881 nəqliyyat vasitəsini əhatə edən genişmiqyaslı geri çağırışda yüksək gərginlikli akkumulyatorun həddindən artıq qızması riski mövcuddur ki, bu da yanğın ehtimalını artırır.
Agentlik bildirib ki, dilerlər batareya proqram təminatını yeniləyəcək və lazım gəldikdə batareya paketini pulsuz dəyişdirəcəklər.
Bundan əlavə, "Volkswagen" bəzi yüksək gərginlikli batareya elementlərində elektrodların səhv düzülməsi səbəbindən 2023-2024-cü il modellərindən 670 avtomobilini də geri çağırır. Bu geri çağırış da batareya yanğına səbəb ola biləcək risklərlə əlaqədardır.
