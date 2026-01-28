Xırdalan sakini dəm qazından öldü

Xırdalanda dəm qazından ölüm hadisəsi baş verib.

Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, hadisə şəhərin 26-cı məhəllə adlanan hissəsindəki fərdi yaşayış evində qeydə alınıb.

Məlumata görə, Rahib Xeyrulla oğlu Qənbərov yaşadığı evin hamam otağında dəm qazından boğularaq ölüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.