https://news.day.az/azerinews/1812389.html Xırdalan sakini dəm qazından öldü Xırdalanda dəm qazından ölüm hadisəsi baş verib. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, hadisə şəhərin 26-cı məhəllə adlanan hissəsindəki fərdi yaşayış evində qeydə alınıb. Məlumata görə, Rahib Xeyrulla oğlu Qənbərov yaşadığı evin hamam otağında dəm qazından boğularaq ölüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Xırdalan sakini dəm qazından öldü
Xırdalanda dəm qazından ölüm hadisəsi baş verib.
Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, hadisə şəhərin 26-cı məhəllə adlanan hissəsindəki fərdi yaşayış evində qeydə alınıb.
Məlumata görə, Rahib Xeyrulla oğlu Qənbərov yaşadığı evin hamam otağında dəm qazından boğularaq ölüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре