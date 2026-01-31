https://news.day.az/azerinews/1813203.html İranda partlayışlar baş verib, ölənlər və yaralananlar var - FOTO İranın cənubundakı Bəndər-Abbas liman şəhərində partlayış baş verib. Day.Az yerli mediaya istinadən xəbər verir ki, partlayış nəticəsində yaşayış binasına ziyan dəyib. Hadisə nəticəsində 10 nəfər yaralanıb. İkinci partlayış isə Əhvaz şəhərində yaşayış binasında baş verib. Partlayış zamanı 4 nəfər ölüb.
