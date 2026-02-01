Antalyada avtobus qəzaya uğrayıb - Ölən və yaralananlar var

Türkiyədə sərnişin avtobusunun aşması nəticəsində 8 nəfər ölüb, 26 nəfər yaralanıb.

APA-nın verdiyi məlumata görə, Türkiyənin Tekirdağ vilayətindən Antalya istiqamətinə hərəkət edən sərnişin avtobusu döngəni dönə bilməyərək aşıb. Qəza nəticəsində 8 nəfər ölüb, 26 nəfər isə yaralanıb.