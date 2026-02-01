https://news.day.az/azerinews/1813311.html Antalyada avtobus qəzaya uğrayıb - Ölən və yaralananlar var - FOTO - VİDEO Türkiyədə sərnişin avtobusunun aşması nəticəsində 8 nəfər ölüb, 26 nəfər yaralanıb. APA-nın verdiyi məlumata görə, Türkiyənin Tekirdağ vilayətindən Antalya istiqamətinə hərəkət edən sərnişin avtobusu döngəni dönə bilməyərək aşıb. Qəza nəticəsində 8 nəfər ölüb, 26 nəfər isə yaralanıb.
Antalyada avtobus qəzaya uğrayıb - Ölən və yaralananlar var - FOTO - VİDEO
Türkiyədə sərnişin avtobusunun aşması nəticəsində 8 nəfər ölüb, 26 nəfər yaralanıb.
APA-nın verdiyi məlumata görə, Türkiyənin Tekirdağ vilayətindən Antalya istiqamətinə hərəkət edən sərnişin avtobusu döngəni dönə bilməyərək aşıb. Qəza nəticəsində 8 nəfər ölüb, 26 nəfər isə yaralanıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре