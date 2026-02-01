“ABŞ-nin 48 saata İrana zərbə endirməsini gözləyirəm”

"ABŞ-nin 48 saata İrana zərbə endirməsini və baş verəcək mühüm yenilikləri gözləyirəm".

Bunu Serbiya Prezidenti Aleksandr Vuçiç "Pink" kanalına açıqlamasında deyib.

 

"Hazırda vəziyyət xeyli çətindir", - deyə, prezident bildirib.