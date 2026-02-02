Xəstəlikdən sonra Tolik efirə çıxdı

Aparıcı Tarix Əliyev qızı Milananı ilk dəfə efirə çıxarıb.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Tolik səhhətində baş verən problemə görə bir müddətdir ki, efirdən uzaq qalmışdı. Uzun müddət sonra efirə çıxan Tolikin "Tarixin birgünü" proqramında  qızı və bibisi də qonaq qismində çıxış edib.

Şairə Nazilə Səfərli, Şəbnəm Tovuzlu və Manaf Ağayev də verilişin qonaqları sırasında olublar.