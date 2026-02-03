Hər 10 məktəblidən 1-i obezdir
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) məktəblərdə sağlam qidalanma ilə bağlı yazılı açıqlama yayıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, açıqlamada məktəblərdə sağlam qidalanmanın uşaqların ömürboyu sağlam qidalanma vərdişləri formalaşdırmasına kömək edə biləcəyi vurğulanıb və məktəb yemək mühitlərində təqdim olunan qida və içkilərin sağlam və qidalandırıcı olmasının təşviq edilməsi üçün çağırış edilib.
Açıqlamada uşaq yaşlarında artıq çəki və piylənmənin qlobal miqyasda artdığına diqqət çəkilərək bildirilib ki, yetərsiz qidalanma da hələ də qalıcı problem olaraq qalır. 2025-ci ildə dünya üzrə məktəb yaşlı uşaqların və yeniyetmələrin təxminən hər 10 nəfərindən 1-i (188 milyon) piylənmə ilə yaşayıb və bu göstərici ilk dəfə olaraq azçəkili uşaqların sayını üstələyib.
Dünya üzrə təxminən 466 milyon uşağın məktəb yeməyi ilə qidalandığı qeyd olunan məlumatda, təqdim edilən yeməklərin qida keyfiyyəti ilə bağlı hələ də məhdud məlumatın mövcud olduğu vurğulanıb.
Açıqlamada fikirlərinə yer verilən ÜST-nin Baş direktoru Tedros Adhanom Qebreyesus bildirib ki, məktəbdə düzgün qidalanma gələcəkdə xəstəliklərin qarşısının alınması və daha sağlam uşaqların yetişdirilməsi baxımından kritik əhəmiyyət daşıyır.
