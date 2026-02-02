Gəncədə qaz borusu partladı - Yaralananlar var
Gəncədə quyu qazılan zaman qaz borusu partlayıb.
Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində bir neçə fəhlə xəsarət alıb.
1984-cü il təvəllüdlü Anar Zamanov, 1989-cu il təvəllüdlü Mahir Bağırov və digər xəsarət alanlar özəl və dövlət tibb müəssisələrinə yerləşdirilib.
İlkin məlumata görə, partlayış fəhlələr kanalizasiya quyusunda təmir apararkən baş verib.
***
Gəncədəki partlayışın tərəffüatı bilinib. Məlum olub ki, hadisə fərdi evlərdən birinin həyətində kanalizasiya quyusu qazılarkən baş verib.
Qazıntı işləri aparılan zaman ərazidən keçən qaz xətti zədələnib və ani partlayış olub.
Hadisə yerinə hüquq-mühafizə orqanları əməkdaşları cəlb olunub.
Yaralıların vəziyyəti orta-ağır qiymətləndirilir.
