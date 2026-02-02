Məleykə Əsədovanın qızı xəstəxanaya yerləşdirildi - FOTO
Xalq artisti Məleykə Əsədova sosial şəbəkə paylaşımı ilə diqqət çəkib. Aktrisa qızı Gülərlə bağlı narahatlıq doğuran məlumatı izləyiciləri ilə bölüşüb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Məleykə Əsədova qızının səhhətində problem yarandığını və xəstəxanaya yerləşdirildiyini açıqlayıb. Onun sözlərinə görə, Gülər son günlər geniş yayılan virus infeksiyasına yoluxub.
Aktrisa paylaşımında bildirib:
"Gözəl qızım qripə tutulub. Hamı özünü bu pis virusdan qorusun. Xəstəxanaya gedirəm. Allah heç kəsi xəstələndirməsin".
Məleykə Əsədovanın bu paylaşımı izləyicilər tərəfindən narahatlıqla qarşılanıb, sosial şəbəkə istifadəçiləri Gülərə tezliklə şəfa diləyiblər.
