Sabah Bakının bəzi ərazilərin qaz olmayacaq

Sabah paytaxtın bəzi ərazilərin qaz təchizatında fasilələr yaranacaq.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azəriqaz" İstehsalat Birliyi məlumat yayıb.

"Motodrom" qaz xəttində aşkar olunmuş sızmanın aradan qaldırılması məqsədilə fevralın 3-də saat 10:00-dan işlər yekunlaşanadək Binəqədi rayonu, Biləcəri qəsəbəsinin bir hissəsinin və Motodrom ərazisinin qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq", - məlumatda qeyd olunub.