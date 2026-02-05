Xaricdən telefon gətirmək istəyənlərin NƏZƏRİNƏ - Bu halda güzəşt olacaq
"Fiziki şəxslər tərəfindən istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan malların gömrük sərhədindən keçirilməsinin güzəştli və sadələşdirilmiş Qaydaları"na edilmiş son dəyişikliklər fiziki şəxslərin mobil cihazları ölkəyə gətirməsi ilə bağlı güzəşt mexanizmini tənzimləyir.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə DGK Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, yeni dəyişikliklərə əsasən, fiziki şəxslər tərəfindən təqvim ili ərzində bir ədəd mobil cihazın müvafiq hədlər çərçivəsində (fiziki şəxslərin özləri tərəfindən ölkə ərazisinə gətirilməsi zamanı 800 ABŞ dolları, beynəlxalq poçt göndərişləri və ya daşıyıcı şirkətlər vasitəsilə gətirilməsi zamanı isə 300 ABŞ dolları) güzəştli qaydada bir dəfə ölkə ərazisinə gətirilməsi imkanları mövcuddur.
"Bir mobil cihazın dəyəri yuxarıda qeyd olunan hədlərdən artıq olduqda güzəşt limitindən artıq hissəsinə gömrük ödənişləri tətbiq edilməklə sadələşdirilmiş qaydada gömrük rəsmiləşdirilməsi həyata keçirilir.
Təqvim ili ərzində bir ədəddən artıq mobil cihazın gətirilməsi zamanı gömrük ödənişlərinin tam həcmdə ödənilməklə sadələşdirilmiş qaydada gömrük rəsmiləşdirilməsi nəzərdə tutulur", - deyə məlumatda qeyd edilib.
Qeyd edək ki, fiziki şəxsin şəxsi istifadəsi üçün təqvim ili ərzində ölkəyə gətirilən 1 ədəd mobil cihazın aksizdən azad olunması Vergi Məcəlləsi və "Dövlət rüsumu haqqında" dəyişiklikdə əksini tapıb.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре