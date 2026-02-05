İkinci əl Çin avtomobilləri kütləvi şəkildə satışa çıxarılır - Maşın bazarında nə baş verir?
Son aylar Bakının avtomobil bazarlarında əvvəlki canlanma hiss olunmur.
Bu barədə Day.Az-ın əməkdaşına Bakıda yerləşən maşın bazarında alış-verişlə məşğul olan şəxslər deyib.
Onların sözlərinə görə, qiymətlərin artması alıcı sayına birbaşa təsir edib.
Bir vaxtlar həftəsonları izdihamın yaşandığı maşın bazarlarında indi daha çox satıcılar gözləyir, müştərilər isə barmaqla sayılır.
Bazarda çalışan satıcılardan biri bildirir ki, gömrük rüsumlarının artması avtomobillərin qiymətinə ciddi təsir göstərib. Onun sözlərinə görə, eyni model maşınlar ötən illə müqayisədə təxminən 500-600 manat bahalaşıb. Bu isə alıcıların qərar verməsini çətinləşdirir:
"Adam gəlir, baxır, maraqlanır, amma qiyməti eşidəndə fikrini dəyişir. Əvvəl alan çox idi, indi soruşan var, alan azdır".
Satıcıların diqqət çəkdiyi başqa bir məqam isə Çin istehsalı avtomobillərin sayının kəskin artmasıdır.
Xüsusilə ötən il bazara çox sayda Çin markalı maşın daxil olub. Qiymət baxımından cəlbedici görünsə də, bu avtomobillərlə bağlı narahatlıqlar da az deyil.
Onların sözlərinə görə, Çin avtomobillərində texniki problemlər daha tez-tez yaranır. Ən böyük çətinlik isə bu maşınlara baxacaq ixtisaslaşmış usta tapmağın çətin olmasıdır. Ehtiyat hissələrinin tapılması və texniki xidmət məsələsi də alıcıları tərəddüdə salır. Ona görə də bəzi sürücülər Çin avtomobillərini satışa çıxarıblar.
Bildirilib ki, bəzi insanlar artan xərclər, yanacaq və texniki xidmət qiymətləri səbəbindən avtomobildən imtina etməyə çalışır.
Nəticədə bazarda maşın çox, alıcı isə azdır. Bu vəziyyət xüsusilə orta qiymət seqmentində daha qabarıq hiss olunur.
Hazırkı vəziyyət onu göstərir ki, Bakı avtomobil bazarında durğunluq hökm sürür. Qiymət artımı, gömrük rüsumları, Çin avtomobilləri ilə bağlı texniki narahatlıqlar və alıcılıq qabiliyyətinin azalması bazarın əsas problemləri kimi önə çıxır. Satıcılar ümid edirlər ki, yaxın aylarda bazarda yenidən canlanma olacaq, əks halda bu durğunluq daha da dərinləşə bilər.
Elvin Səxavətoğlu
Day.Az
