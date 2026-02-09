Azərbaycanda toyuq ətinə tələbat kəskin artdı - VİDEO
Toyuq ətinə tələbat 31 faizdən çox artıb...
Day.Az xəbər verir ki, Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına əsasən, 2025-ci ildə ətin pərakəndə satışı ötən illə müqayisədə 44,7% artaraq 188 milyon manatı ötüb. Lakin, məsələnin maraqlı tərəfi odur ki, insanlar artıq qırmızı ətdən daha çox quş ətinə üstünlük verirlər. Elə qəssablar da əvvəlki alıcılıq qabiliyyyətinin olmadğını təsidqləyirlər:
Satıcılar bildirirlər ki, qiymət fərqi səbəbindən alıcılar toyuq ətinə üstünlük verirlər. Yəni toyuq əti mal əti ilə müqayisədə daha əlçatan hesab olunur. Qiymətlər isə çəkiyə və növə görə dəyişir.
İqtisadçılar isə hesab edir ki, bu artım həm iqtisadi, həm də sosial göstəricidir.
Ekspertlər bu tendensiyanın hələ bir müddət də davam edəcəyini düşünürlər.
Xezerxeber.az mövzu ilə bağlı daha ətraflı videomaterialı təqdim edir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре