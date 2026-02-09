https://news.day.az/azerinews/1814804.html Azərbaycan Kibertəhlükəsizlik Mərkəzinin 6-cı məzun günü keçirilir - FOTO Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi, İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin (İRİA) İsrailin "Technion" Texnologiya İnstitutu ilə birgə təsis etdiyi Azərbaycan Kibertəhlükəsizlik Mərkəzinin sayca altıncı "Məzun Günü" keçirilir. Day.Az xəbər verir ki, bu tədris dalğası üzrə 100 yeni kibertəhlükəsizlik mütəxəssisi hazırlanıb.
