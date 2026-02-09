https://news.day.az/azerinews/1814809.html Vüsalə "Ağ şəhər"dəki dəbdəbəli evini PAYLAŞDI - VİDEO Tele-aparıcı Vüsalə Əlizadənin paylaşımı izləyicilərin marağına səbəb olub. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, o, "Ağ şəhər"dəki dəbdəbəli mənzilindən görüntülərini yayıb. Vüsalə evində bir gününü necə keçirdiyini izləyicilərinə göstərib. Sözügedən paylaşım sosial şəbəkədə diqqət çəkib və müzakirələrə səbəb olub.
