Uşaqlara balıq yağı vermək olar?
Son illər valideynlər arasında uşaqlara balıq yağı verilməsi ilə bağlı suallar artıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, mütəxəssislər bildirirlər ki, balıq yağı düzgün dozada və həkim məsləhəti ilə istifadə edildikdə faydalı ola bilər.
Balıq yağı əsasən omeqa-3 yağ turşuları (EPA və DHA) ilə zəngindir. Bu maddələr uşaqlarda beyin inkişafına, yaddaş və diqqətin formalaşmasına, həmçinin immun sisteminin güclənməsinə dəstək verir. Xüsusilə məktəb yaşlı uşaqlarda zehni fəaliyyətin və konsentrasiyanın artırılması məqsədilə tez-tez tövsiyə olunur.
Lakin mütəxəssislər vurğulayırlar ki, hər uşaq üçün balıq yağı zəruri deyil. Əgər uşaq rasionunda kifayət qədər balıq və digər omeqa-3 mənbələri qəbul edirsə, əlavə preparata ehtiyac olmaya bilər. Həmçinin dozanın yaşa uyğun seçilməsi vacibdir. Normadan artıq qəbul edilməsi mədə-bağırsaq narahatlığı, ürəkbulanma və ya allergik reaksiyalara səbəb ola bilər.
Pediatrların sözlərinə görə, 1 yaşdan kiçik körpələrə balıq yağı yalnız həkim nəzarəti ilə verilməlidir. Daha böyük yaş qruplarında isə yenə də əvvəlcə pediatrla məsləhətləşmək tövsiyə edilir.
Qeyd edək ki, balanslı qidalanma uşağın sağlam inkişafı üçün əsas şərtdir. Balıq yağı isə yalnız ehtiyac olduqda və düzgün dozada istifadə edilməlidir.
