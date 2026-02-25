https://news.day.az/azerinews/1818067.html Sahurda çay yerinə süd için Ramazan ayında düzgün maye istehlakı orucun rahat tutulması üçün vacibdir. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, mütəxəssislər bildirir ki, sahurda çay istehlakını azaltmaq lazımdır, çünki çay bədəndə maye itkisinə səbəb olur. Əvəzində süd, ayran, təzə meyvə şirələri və kifayət qədər su içmək tövsiyə olunur.
Sahurda çay yerinə süd için
Ramazan ayında düzgün maye istehlakı orucun rahat tutulması üçün vacibdir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, mütəxəssislər bildirir ki, sahurda çay istehlakını azaltmaq lazımdır, çünki çay bədəndə maye itkisinə səbəb olur.
Əvəzində süd, ayran, təzə meyvə şirələri və kifayət qədər su içmək tövsiyə olunur. Süd toxluq və enerji verir, ayran həzmi dəstəkləyir, su isə gün ərzində susuzluğun qarşısını alır.
Eyni zamanda, sahurda qəhvə və karbohidratla zəngin qidalardan uzaq durmaq faydalıdır.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре