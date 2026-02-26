Plastik qablar mikrodalğalı sobaya və qabyuyan maşına yararlıdırmı?
Şəffaf, üst-üstə yığılan və hər bir qapağı bir-birinə uyğun gələn o plastik servis qabları... Mətbəxin "gizli qəhrəmanları" kimi görünsələr də, təkrar istifadə zamanı sağlamlıq və təhlükəsizlik baxımından ciddi suallar doğurur.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu qabların əksəriyyəti polipropilendən (altındakı üçbucaqda "5" rəqəmi ilə işarələnir) istehsal olunur. Lakin əsl məsələ tərkibindəki qatqı maddələridir. Plastiklərə elastiklik və davamlılıq vermək üçün minlərlə kimyəvi maddə əlavə edilir ki, bunların da çoxu geniş təhlükəsizlik testlərindən keçməyib.
Araşdırmalar göstərir ki, plastik qablar müəyyən şərtlərdə tərkibindəki kimyəvi maddələri qidaya sızdırır. Bu proses xüsusilə aşağıdakı hallarda baş verir:
İstilik: Qab isindikdə kimyəvi reaksiya sürətlənir.
Turşulu qidalar: Pomidor sousu və ya limonlu xörəklərlə təmasda sızma daha çox olur.
Köhnəlmə: Qab cızıldıqda, matlaşdıqda və ya təkrar-təkrar yuyulduqda quruluşu pozulur.
Qabın üzərində "microwave-safe" (mikrodalğalı sobaya yararlı) yazılması onun tam sağlam olduğu demək deyil. Bu yazı sadəcə qabın istilikdə əriməyəcəyini bildirir. Lakin istilik kimyəvi maddələrin yeməyə keçidini artırır. Eyni şəkildə, qabyuyan maşının yüksək temperaturu və yuyucu vasitələri plastikin quruluşunu sürətlə sıradan çıxarır.
Təhlükəsiz istifadə üçün məsləhətlər:
Yalnız soyuq qidalar: Bu qabları yalnız otaq temperaturunda olan quru ərzaqlar (paxlalılar, qoz-fındıq) üçün istifadə edin.
Əgər qabın rəngi dəyişibsə, matlaşıbsa və ya ondan qəribə qoxu gəlirsə, dərhal tullayın.
Şüşə, paslanmaz polad və keramika qablar həm mikrodalğalı soba, həm də qabyuyan maşın üçün ən sağlam və uzunömürlü seçimlərdir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре