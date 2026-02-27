Prezident İlham Əliyevin Efiopiyanın Baş naziri ilə təkbətək görüşü olub

Fevralın 27-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Efiopiya Federativ Demokratik Respublikasının Baş naziri Abiy Əhməd Əli ilə təkbətək görüşü olub.

