https://news.day.az/azerinews/1818662.html Prezident İlham Əliyevin Efiopiyanın Baş naziri ilə təkbətək görüşü olub - FOTO Fevralın 27-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Efiopiya Federativ Demokratik Respublikasının Baş naziri Abiy Əhməd Əli ilə təkbətək görüşü olub. Day.Az bu barədə AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir. Xəbər yenilənəcək
