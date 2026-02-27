Azərbaycanda yenə zəlzələ oldu

Şamaxıda daha bir zəlzələ qeydə alınıb.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi məlumat yayıb.

Bu dəfəki yeraltı təkan yerli vaxtla saat 16:05-də 3.3 maqnitudalı olub.

Məlumata görə, zəlzələ 10 km dərinlikdə baş verib.

16:11

Şamaxıda 4.7 maqnitudalı zəlzələ olub.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi məlumat yayıb.

Zəlzələlərin tədqiqatı bürosunun məlumatına əsasən, zəlzələ episentrdə 5 bala yaxın, ətraf rayonlarda 3-4 bala yaxın hiss olunub.

Yerli vaxtla 15:52-də qeydə alınan zəlzələ yerin 13 km dərinliyində baş verib.