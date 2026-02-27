https://news.day.az/azerinews/1818762.html Azərbaycanda yenə zəlzələ oldu - RƏSMİ Şamaxı rayonunda zəlzələ qeydə alınıb. Zəlzələnin gücü 4.7 bal olub. Day.Az xəbər verir ki. bu barədə Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin saytında qeyd edilib. Zəlzələ hiss olunub.
Azərbaycanda yenə zəlzələ oldu - RƏSMİ
Şamaxıda daha bir zəlzələ qeydə alınıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi məlumat yayıb.
Bu dəfəki yeraltı təkan yerli vaxtla saat 16:05-də 3.3 maqnitudalı olub.
Məlumata görə, zəlzələ 10 km dərinlikdə baş verib.
16:11
Şamaxıda 4.7 maqnitudalı zəlzələ olub.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi məlumat yayıb.
Zəlzələlərin tədqiqatı bürosunun məlumatına əsasən, zəlzələ episentrdə 5 bala yaxın, ətraf rayonlarda 3-4 bala yaxın hiss olunub.
Yerli vaxtla 15:52-də qeydə alınan zəlzələ yerin 13 km dərinliyində baş verib.
