https://news.day.az/azerinews/1818831.html Ramazanın 10-cu gününün duası - İftar və imsak vaxtları Sabah Ramazan ayının 10-cu günüdür. Day.Az-ın məlumatına görə, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin açıqladığı Ramazan təqviminə əsasən, fevralın 28-də Bakıda imsak saat 05:52 , iftar isə saat 18:44-dədir. Ramazan ayının 10-cu gününün duası: "Allahumməc-əlni fihi minəl-mütəvəkkilinə əleyk. Vəc-əlni fihi minəl-faizinə lədeyk.
Ramazanın 10-cu gününün duası - İftar və imsak vaxtları
Sabah Ramazan ayının 10-cu günüdür.
Day.Az-ın məlumatına görə, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin açıqladığı Ramazan təqviminə əsasən, fevralın 28-də Bakıda imsak saat 05:52 , iftar isə saat 18:44-dədir.
Ramazan ayının 10-cu gününün duası:
"Allahumməc-əlni fihi minəl-mütəvəkkilinə əleyk. Vəc-əlni fihi minəl-faizinə lədeyk. Vəc-əlni fihi minəl-müqərrəbinə ileyk. Biihsanikə ya ğayətət-talibin".
Tərcüməsi:
"İlahi, bu gün məni sənə təvəkkül edənlərdən, sənin nəzdində feyz və səadət tapanlardan, sənin dərgahına yaxın olanlardan qərar ver. Ehsanına and verirəm, ey tələb edənlərin məqsədi!"
Allah orucunuzu qəbul etsin!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре