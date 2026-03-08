Ramazanın 19-cu gününün duası

Sabah Ramazan ayının 19-cu günüdür.

Day.Az-ın məlumatına görə, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin açıqladığı Ramazan təqviminə əsasən, martın 9-da Bakıda imsak saat 05:36-da, iftar isə saat 18:55-dədir.

Ramazan ayının 19-cu gününün duası:

"Allahummə vəffir fihi həzzi min bərəkatih. Və səhhil səbili ila xeyratih. Və la təhrimni qəbulə həsənatih. Ya hadiyən iləl-həqqil-mubin".

Tərcüməsi:

"İlahi, bu günün bərəkəti ilə məni bəhrələndir! Xeyirliklərə doğru yolumu hamarla! Bu günün ehsanını qəbul etməkdən məni məhrum etmə! Ey aşkar haqq yolunun hidayətçisi".

Allah orucunuzu qəbul etsin!