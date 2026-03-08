https://news.day.az/azerinews/1820870.html Ramazanın 19-cu gününün duası - İftar və imsak vaxtları Sabah Ramazan ayının 19-cu günüdür. Day.Az-ın məlumatına görə, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin açıqladığı Ramazan təqviminə əsasən, martın 9-da Bakıda imsak saat 05:36-da, iftar isə saat 18:55-dədir. Ramazan ayının 19-cu gününün duası: "Allahummə vəffir fihi həzzi min bərəkatih. Və səhhil səbili ila xeyratih.
Ramazanın 19-cu gününün duası - İftar və imsak vaxtları
Sabah Ramazan ayının 19-cu günüdür.
Day.Az-ın məlumatına görə, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin açıqladığı Ramazan təqviminə əsasən, martın 9-da Bakıda imsak saat 05:36-da, iftar isə saat 18:55-dədir.
Ramazan ayının 19-cu gününün duası:
"Allahummə vəffir fihi həzzi min bərəkatih. Və səhhil səbili ila xeyratih. Və la təhrimni qəbulə həsənatih. Ya hadiyən iləl-həqqil-mubin".
Tərcüməsi:
"İlahi, bu günün bərəkəti ilə məni bəhrələndir! Xeyirliklərə doğru yolumu hamarla! Bu günün ehsanını qəbul etməkdən məni məhrum etmə! Ey aşkar haqq yolunun hidayətçisi".
Allah orucunuzu qəbul etsin!
