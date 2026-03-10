https://news.day.az/azerinews/1820955.html Məşq zamanı nə qədər su içmək lazımdır? İdman zamanı su qəbulu hər kəs üçün eyni olmamalı, orqanizmin ehtiyacına görə müəyyən edilməlidir. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, endokrinoloq-diyetoloq Anton Polyakov bildirib ki, məsələn, velotrenajorda təxminən 15 dəqiqə məşq zamanı orta hesabla 500-1000 ml su lazım ola bilər.
Uzunmüddətli qaçış və ya velosiped sürmə zamanı isə suya ehtiyac daha çox olur. Həkimin sözlərinə görə, ən doğru yanaşma orqanizmin susuzluq kimi göndərdiyi siqnallara diqqət yetirməkdir.
