https://news.day.az/azerinews/1821026.html Niderland üzərində alov topu müşahidə edilib Niderland səmasında mütəxəssislərin meteorit olduğu deyildiyi alov topu müşahidə edilib. Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə "NOS" televeziyası bildirib. Məlumata əsasən, ölkə daxilində polis bölmələrinə alov topu barədə məlumatlar daxil olub.
