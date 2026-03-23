Tıxanmış ürək damarları üçün 3 güclü RESEPT
Ürək damarlarının daralması və ya tıxanması (ateroskleroz) müasir dövrdə ən geniş yayılmış problemlərdən biridir. Bu vəziyyət qanda xolesterinin yüksəlməsi və damar divarlarında yığılması nəticəsində yaranır.
Medicina.az xəbər verir ki, təbii bitkilər və məcunlar damar sağlamlığını dəstəkləyə bilər, lakin əsas müalicəni əvəz etmir.
Damar tıxanması niyə yaranır?
- Yüksək xolesterin
- Şəkərli diabet
- Siqaret
- Hərəkətsizlik
- Stress və sinir gərginliyi
1. Sarımsaq + limon məcunu (klassik damar təmizləyici)
Faydaları:
- Xolesterini azaltmağa kömək edir;
- Qanı durulaşdırır;
- Damar elastikliyini artırır.
Hazırlanması:
- 5 diş sarımsaq;
- 2 ədəd limon (qabığı ilə);
- 1 stəkan ilıq su;
Hamısını blenderdən keçir, şüşə qabda saxla.
İstifadə:
Gündə 1 xörək qaşığı, səhər acqarına;
2. Bal + zəncəfil + darçın məcunu
Faydaları:
- Qan dövranını yaxşılaşdırır;
- İltihabı azaldır;
- Damarları qoruyur;
Hazırlanması:
- 2 x.q bal
- 1 ç.q zəncəfil tozu
- Yarım ç.q darçın
Qarışdır və hazırdır. Gündə 1 dəfə yeməkdən sonra istifadə edin.
3. Qoz + bal + kətan toxumu məcunu
Faydaları:
- Omeqa-3 ilə zəngindir;
- "Pis xolesterini" azaldır;
- Ürəyi gücləndirir;
Hazırlanması:
- 5-6 ədəd qoz;
- 1 x.q bal;
- 1 ç.q üyüdülmüş kətan toxumu;
Səhər və ya günorta 1 qaşıq istifadə edin.
Qan durulaşdırıcı dərman qəbul edənlər (məsələn aspirin) bu məcunları həkimlə məsləhətləşmədən istifadə etməməlidirlər.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре