MSK-ya yeni sədr seçildi - YENİLƏNİB - FOTO
Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) yeni tərkibdə ilk iclası keçirilib.
Day.Az xəbər verir ki, iclasın gündəliyinə MSK-nın sədri, sədr müavini və katiblərinin seçilməsinə dair məsələ daxil edilib.
Məzahir Pənahov səsvermə yolu ilə yenidən MSK-nın sədri seçilib.
O, Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində deputatları çoxluq təşkil edən və onun namizədliyini təqdim edən siyasi partiyanı təmsil edir.
Qeyd edək ki, Məzahir Pənahov 2000-ci il mayın 19-dan MSK-nın sədri vəzifəsindədir.
---------
16:07
Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) yeni tərkibdə ilk iclası keçirilir.
Day.Az xəbər verir ki, iclasda MSK-nın yeni sədri, sədr müavini və katibləri seçiləcək.
Qeyd edək ki, əvvəlki tərkibdə MSK-nın sədri Məzahir Pənahov, sədrin müavini Rövzət Qasımov, katibləri isə Mikayıl Rəhimov və Arifə Muxtarova idi.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре