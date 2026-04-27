MSK-ya yeni sədr seçildi

Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) yeni tərkibdə ilk iclası keçirilib.

Day.Az xəbər verir ki, iclasın gündəliyinə MSK-nın sədri, sədr müavini və katiblərinin seçilməsinə dair məsələ daxil edilib.

Məzahir Pənahov səsvermə yolu ilə yenidən MSK-nın sədri seçilib.

O, Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində deputatları çoxluq təşkil edən və onun namizədliyini təqdim edən siyasi partiyanı təmsil edir.

Qeyd edək ki, Məzahir Pənahov 2000-ci il mayın 19-dan MSK-nın sədri vəzifəsindədir.

16:07

Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) yeni tərkibdə ilk iclası keçirilir.

Day.Az xəbər verir ki, iclasda MSK-nın yeni sədri, sədr müavini və katibləri seçiləcək.

Qeyd edək ki, əvvəlki tərkibdə MSK-nın sədri Məzahir Pənahov, sədrin müavini Rövzət Qasımov, katibləri isə Mikayıl Rəhimov və Arifə Muxtarova idi.

