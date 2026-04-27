MSK-ya yenidən sədr seçilən Məzahir Pənahovun dosyesi
Xəbər verdiyimiz kimi, Məzahir Pənahov səsvermə yolu ilə yenidən Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) sədri seçilib.
Day.Az Trend-ə istinadən Məzahir Pənahovun dosyesini təqdim edir:
Məzahir Pənahov 1951-ci il martın 13-də Tovuz rayonunun Qaraxanlı kəndində anadan olub.
O, 1967-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin fizika fakültəsinə daxil olub və 1972-ci ildə həmin ali təhsil ocağını fərqlənmə diplomu ilə bitirib.
Təhsilini davam etdirən Pənahov 1973-1976-cı illərdə A. F. İoffe adına Fizika-Texnika İnstitutunda aspirantura təhsili alıb. 1979-cu ildə fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, 1992-ci ildə isə elmlər doktoru elmi dərəcəsini əldə edib.
Əmək fəaliyyətinə akademik sahədə başlayan Məzahir Pənahov uzun illər Bakı Dövlət Universitetində çalışıb və 1996-cı ildən ümumi riyaziyyat kafedrasına rəhbərlik edib.
1998-2000-ci illərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasında Beynəlxalq əlaqələr idarəsinin rəisi vəzifəsində işləyib.
2000-ci il mayın 19-da MSK üzvü təyin olunan Pənahov elə həmin gün komissiyanın sədri seçilib və o vaxtdan etibarən bu vəzifəni icra edir.
MSK sədri kimi fəaliyyəti dövründə ölkədə keçirilən prezident, parlament və bələdiyyə seçkilərinin, həmçinin referendumların təşkilinə rəhbərlik edən Pənahov Azərbaycanın seçki sisteminin əsas fiqurlarından biri hesab olunur. O, dövlət qulluğundakı fəaliyyətinə görə "Şöhrət" ordeni ilə təltif olunub.
